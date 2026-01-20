“Ojalá pague sus deudas”: Daniela Aránguiz confirma el regreso de Camilo Huerta en nuevo reality de Canal 13

Daniela Aránguiz volvió a encender la farándula nacional al confirmar en pantalla el regreso de Camilo Huerta a la televisión. La revelación se realizó este lunes durante un nuevo capítulo del programa “Sígueme”, emitido por TV+, donde la panelista aseguró que el ex chico reality ya firmó contrato para sumarse al próximo reality de Canal 13.

Según explicó Aránguiz, la información fue confirmada por sus informantes cercanos y corresponde a una figura que ha estado recientemente en el centro de la polémica mediática. “Me acaban de confirmar mis informantes que hoy día lunes acaba de firmar un hombre que estuvo toda la semana pasada y la antes pasada en la polémica”, señaló.

“Este hombre es muy musculoso, es alto, hace unos años atrás estuvo en un programa de entretención juvenil y le debe dinero a su ex esposa”. Luego, confirmó que se trataba de Camilo Huerta, ex participante de “Yingo” y “Pelotón”.

El regreso de Huerta a la televisión ocurre tras su mediática separación de Marité Matus, con quien enfrentó controversias legales relacionadas con supuestas deudas y manejo económico durante el matrimonio. En ese contexto, Aránguiz lanzó un directo comentario: “Va a entrar al reality de Canal 13 y ojalá que pague sus deudas. Camilo Huerta es el nuevo confirmado”.

El ex chico reality se integrará a “Vecinos al límite”, el nuevo reality de Canal 13 que, a diferencia de ediciones anteriores, será grabado nuevamente en Chile. Tras la primicia, el panel analizó el impacto que podría tener Huerta dentro del encierro, destacando tanto su perfil competitivo como su potencial para generar conflictos.

“Es un muy buen personaje polémico y yo creo que va a ser un muy buen elemento”, agregó Aránguiz.

PURANOTICIA