Ofician a Fénix Entertainment y Punto Ticket por cambios unilaterales para concierto de Shakira

Tras el cambio inesperado del recinto originalmente informado para el concierto "Shakira - Las Mujeres Ya No Lloran Tour" del sábado 22 de noviembre, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) decidió oficiar tanto a Fénix Entertainment Group como a Punto Ticket, con el objetivo de obtener información que permita determinar el impacto de esta modificación en las y los consumidores.

Inicialmente se había anunciado que el evento se realizaría en el estadio Nacional, sin embargo, una semana antes se comunicó que se trasladaba hasta el "Parque Estadio Nacional" lo que significó cambios de locaciones. Por ejemplo, el sector "Andes" era con asientos no numerados, con el cambio las personas ahora estarán de pie.

Por esta razón, el Servicio solicitó a ambas empresas antecedentes sobre la cantidad de entradas vendidas, procedimientos y plazos de devolución de dinero, las medidas adoptadas para comunicar el cambio y las eventuales compensaciones por gastos en que haya debido incurrir las personas consumidoras.

Asimismo, se pidió el detalle de los protocolos para quienes soliciten devoluciones posteriores al evento y copia del contrato entre la productora y la ticketera.

Es importante señalar que según lo estipulado en la Ley del Consumidor (LPC), todo lo que la empresa ofrece debe cumplirlo, ya sea horarios, artistas, entre otras condiciones relevantes.

Ante la suspensión del espectáculo, el cambio de las condiciones contratadas o incumplimientos, las y los consumidores tienen derecho a que se devuelva todo lo pagado, incluyendo el cargo por servicio.

Procedimientos anteriores por conciertos de Shakira

Esta no es la primera acción que se realiza por conciertos de Shakira, ya que este mismo año el Sernac también presentó una demanda colectiva en contra de Fénix Entertainment (cuya razón social es Patagonia Live SpA), quienes estuvieron a cargo de los shows de Shakira, programados originalmente para el 2 y 3 de marzo.

La acción se concretó tras no recibir una propuesta compensatoria que se hiciera cargo de los daños sufridos por miles de asistentes en el marco del Procedimiento Voluntario Colectivo que se había iniciado.

¿Qué puedo hacer si me vi afectada/o por este cambio en el concierto de Shakira?

En caso de querer ingresar un reclamo por este u otro hecho, se puede hacer directamente en Sernac.cl, llamando gratuitamente al 800 700 100 o de manera presencial en las oficinas ubicadas en cada región del país.

(Imagen: Buda Mendes / Getty Images)

PURANOTICIA