“Nunca me lo comí”: Camila Nash acusa que Karol Lucero intentó conquistarla

El último capítulo de El Internado estuvo marcado por confesiones sin filtro. En una conversación íntima con Natalia “Arenita” Rodríguez, Camila Nash repasó episodios de su pasado televisivo y amoroso, incluyendo una situación hasta ahora desconocida con Karol Lucero.

Todo comenzó cuando Nash recordó su paso por Mundos Opuestos y la relación que mantuvo con un animador radial, en clara alusión a Matías Vega, a quien acusó de manipulación y de aprovecharse de su exposición mediática mientras le era infiel. Sus declaraciones generaron la inmediata empatía de Arenita, quien deslizó haber vivido algo similar “con el que tú ya sabes”, apuntando directamente a Karol Lucero.

Fue entonces cuando Camila lanzó la revelación que encendió el capítulo: “A mí también me joteó, pero yo nunca me lo comí. Es más, me andaba hue… hace rato, antes de empezar con la Cata Vallejos”, aseguró.

La influencer relató que incluso llegaron a tener una especie de cita, la que terminó abruptamente cuando apareció Vallejos en una fiesta y no volvió a separarse del animador. “Así que, Catita, empezaste a pololear el día de mi cita”, cerró Nash, entre risas e ironía.

Las declaraciones no pasaron desapercibidas y volvieron a instalar a Karol Lucero en el centro de la atención mediática, especialmente tras su reciente quiebre con Fran Virgilio.

PURANOTICIA