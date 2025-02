"Nunca había sentido esta sensación": Vanesa Borghi y su angustia tras separarse de su pequeño hijo

La jornada del día lunes, la presentadora de televisión, Vanesa Borghi, reveló a través de su cuenta de Instagram un difícil momento que se encuentra viviendo, ya que lamentablemente se separó de su hijo, Teo.

Según contó la modelo en la red social mencionada, debió dejar a su hijo de cinco meses con su padre. Todo esto, debido a que tuvo que viajar a México para grabar un programa, el cual hace es parte de hace 7 años.

"Una sensación rara, mezcla de sentimientos… Pasa que estoy en el aeropuerto rumbo a tomar un avión ya que ir a grabar un programa que vengo haciendo hace más de 7 años en México, que me encanta, pero me pone triste y se me hace muy difícil dejar a mi bebé, sé que él estará bien con su papá, pero de todas maneras lo extrañaré demasiado. Nunca había sentido esta sensación", escribió desde el aeropuerto en una historia de su cuenta de Instagram.

Después de unas horas, desde la Ciudad de México, Vanesa publicó una fotografía de su hijo Teo, contando que le han enviado muchos registros de él, por lo que está más tranquila.

PURANOTICIA