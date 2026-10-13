Nuevos antecedentes sobre la salud de Julián Elfenbein: recibió el alta médica, pero quedará fuera de la Teletón 2026

Preocupación existe en el mundo televisivo por el estado de salud de Julián Elfenbein, quien permaneció internado en una clínica privada tras atravesar un delicado cuadro de salud mental. Alejado de las pantallas desde el pasado 11 de junio, fecha en que se emitió el final de temporada de ¿Cuánto Vale el Show?, el comunicador de 54 años habría enfrentado una severa depresión, situación que encendió las alarmas entre su entorno cercano y en Chilevisión.

Según reportó Glamorama, el animador atravesó un momento crítico en el que «ya no se pudo levantar de la cama. Ya no podía soportar el dolor, la angustia». El escenario movilizó a sus familiares y al canal privado: ''Por eso se encendieron todas las alarmas de su círculo íntimo y en el canal privado que lo tiene como rostro y figura, y lo ayudaron y acompañaron en el proceso de internarse en un centro clínico para tratar de mejor manera su salud psicológica y superar esta depresión fulminante'', detalló el portal.

A este cuadro de salud emocional se suma un complejo historial médico, marcado por intensos dolores asociados a una hernia que compromete el nervio ciático. Además, cuenta con antecedentes de un tumor cerebral diagnosticado en 2004 y un infarto agudo de miocardio sufrido en julio de 2018.

AUSENCIA EN LA TELETÓN

De acuerdo con información entregada en el programa Que te lo digo, Elfenbein habría recibido el alta médica el pasado 1 de septiembre. Sin embargo, debido a que actualmente se encontraría en un periodo de reposo y recuperación, no participará en la Teletón 2026, jornada solidaria que se realizará los días 6 y 7 de noviembre.

Tras conocerse su ausencia, Chilevisión definió quién asumirá la representación del canal en la cruzada solidaria. ''El cupo que le correspondía como representante de Chilevisión ya tiene dueño. Otro rostro del canal se hará cargo de uno de los bloques de la transmisión'', indicaron desde el medio El Filtrador. Eduardo de la Iglesia será quien ocupe su lugar, en su calidad de conductor de Contigo en la mañana y Plan Perfecto.

PANORAMA LABORAL

Diversas figuras del espectáculo han manifestado su respaldo al comunicador durante su proceso de recuperación. Entre ellas está su compañera Diana Bolocco, quien hizo un llamado a la empatía en una entrevista con Revista Sarah: ''El límite es la humanidad, hay que respetar a una persona que se está haciendo cargo de su salud''. Bolocco también destacó las cualidades del animador y expresó su preocupación por el momento que atraviesa: ''Es un muy buen compañero, es muy generoso y lo está pasando mal''.

En el ámbito laboral, la situación del conductor también ha generado cambios en la programación del canal: Diana Bolocco quedó a cargo de la conducción de Pasapalabra, mientras que el contrato vigente de Elfenbein con Chilevisión se extiende hasta febrero de 2027. Entre sus compromisos pendientes destaca su participación en la propuesta con la que la señal obtuvo la concesión del Festival del Huaso de Olmué, certamen programado para enero próximo.

PURANOTICIA