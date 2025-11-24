Nuevo vuelco abriría el camino para que Mane Swett siga peleando por su hijo: “Tengo fe”

La mediática disputa legal de Mane Swett por la custodia de su hijo habría dado un nuevo giro inesperado. Desde Estados Unidos, la actriz estaría frente a una flamante oportunidad para reactivar su enfrentamiento judicial contra John Bowe, padre del menor.

Según reveló Primer Plano, el 5 de noviembre se vivió una maratónica audiencia de dos horas en la Corte Suprema de Nueva York. Allí, Swett y su expareja tuvieron apenas 15 minutos cada uno para exponer sus argumentos ante los jueces, donde se vivió un escenario tenso.

Bajo esta misma línea, tal como relató la periodista Carla Álvarez en el espacio de Chilevisión: "Entre 4 y 6 semanas bastarán para saber cuál es la resolución final. Bajo las leyes chilenas y estadounidenses, el menor de edad se encuentra retenido de manera ilegal".

Pero el verdadero bombazo vino después. La comunicadora aseguró que un error increíble —y aparentemente imperdonable— del equipo de John Bowe podría cambiarlo todo.

"Gracias a un procedimiento mal hecho por el staff de John Bowe, el caso podría ser desestimado, por lo que María Elena Sweett podría seguir luchando por recuperar a su hijo", señaló Álvarez.

El programa incluso logró hablar con la actriz, quien se mostró esperanzada pese al desgaste emocional que ha significado este conflicto internacional. Swett fue clara y directa: "Ojalá pudiera verlo (...) después de esta audiencia tengo mucha fe de que se va a hacer justicia".

"Quiero que respeten mi opción de guardar silencio porque es mi manera de proteger a mi hijo (...) tengo mucha fe", cerró la actriz.

