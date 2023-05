¿Nuevo telefonazo?: Aseguran que Maite Orsini llamó a CHV para "bajar" a Daniela Aránguiz de «Podemos hablar»

El periodista Pablo Candia en «Zona de Estrellas» aseguró que Maite Orsini llamó a Chilevisión para "bajar" a Daniela Aránguiz del programa «Podemos hablar».

Según indicó el profesional, a la diputada no le habría gustado que la expareja de Jorge Valdivia fuese invitada al programa de conversación, donde referirá a su polémica con la parlamentaria, así como también de su separación.

“(Maite) supo que Dani estaba invitada a PH. (Esto le) habría generado una molestia del porte de un buque, por miedo a lo que pudiera filtrar dentro de ese episodio”, comentó Candia.

El periodista aseguró que la crisis nerviosa que sufrió el "Mago" y por la que debió ser internado se debió a que Orsini “lo habría llamado pidiéndole explicaciones”, según consigna Página 7.

“(Le dijo): ‘¿Cómo es posible que tu exseñora vaya a decir esto? (…) Por favor, frénala, cómo me va a dejar mal parada’”, contó.

Candia indicó que Orsini “habría llamado al equipo de Podemos Hablar para que bajaran la entrevista de Daniela Aránguiz”.

Finalmente, sostuvo que “el capítulo aún no se graba (…) Yo hablé con gente de la producción y me dicen que sí hubo un llamado… no saben en qué tono“.

PURANOTICIA