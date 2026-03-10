José Antonio Neme se corona como el rostro más confiable y cercano de la televisión según el CNTV

El último estudio del Consejo Nacional de Televisión dejó a más de uno sorprendido: según la encuesta sobre confianza en la televisión chilena, José Antonio Neme no solo lidera como el rostro más confiable del país, sino que también se consolida como el periodista que genera mayor cercanía con la audiencia.

Según los resultados, un 37% de los encuestados considera que Neme es “la cara más confiable en pantalla”. Pero eso no es todo: también se quedó con el título del rostro más cercano con un 34%, mientras que un contundente 67% aseguró que emite sus opiniones sin presiones políticas ni editoriales.

En contraste, otros rostros de peso quedaron muy atrás: Rodrigo Sepúlveda sumó 11%, Julio César Rodríguez apenas 9%, Juan Manuel Astorga 5% y José Luis Repenning 4%. La primera mujer en aparecer en la lista fue Priscilla Vargas, con solo un 3%, reflejando la clara brecha de género en la percepción de confianza.

Mega, el canal que gana la batalla de la credibilidad

El informe también puso sobre la mesa qué canales despiertan más confianza en el público. La victoria fue para Mega, con un 38%, seguido de cerca por Canal 13 (34%) y Chilevisión (33%). Más atrás quedaron TVN (26%), TV+ (23%) y La Red (22%).

El matinal “Mucho Gusto” fue otro protagonista del estudio, consolidándose como el programa más confiable de la TV chilena con un 34% de aprobación, reforzando la influencia de Neme y de Mega en la percepción de la audiencia.

En resumen: José Antonio Neme y Mega no solo lideran las cifras, sino que parecen haberse convertido en los dueños absolutos de la confianza del público, dejando a varios pesos pesados de la televisión muy atrás.

