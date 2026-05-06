Nuevo romance secreto de Marcelo Salas con ex chica reality sale a la luz

El nombre de Marcelo Salas vuelve a tomar titulares de portales de farándula por un supuesto romance que ya está dando que hablar.

El exdelantero estaría iniciando una relación con una exfigura del reality “1810”, reactivando el interés mediático en su vida amorosa.

Todo explotó en el podcast “Bombastic”, donde Cecilia Gutiérrez lanzó la primera pista con una enigmática referencia a una pareja apodada “M y M”. Lejos de quedarse ahí, la panelista destapó el nombre que muchos no tenían en el radar: Mariana Alcalde, quien hace rato dejó la televisión para enfocarse en su carrera como diseñadora.

"No sé nada. Solo sé que están saliendo", comentó la panelista de "Hay que decirlo". "¿Te acuerdas que él estaba con una chica y como que no la asumía y ella le había organizado el cumpleaños,como que la tenía media en la sombra, después salió el romance y él se enojó, pero después como que siguieron saliendo? Bueno, ahora está con Mariana Alcalde", añadió.

Pero eso no fue todo. Gutiérrez también dejó caer una crítica que apunta directo a la actitud del “Matador” frente a sus relaciones.

"Dicen que él es bien galán igual, aunque yo creo que él tiene otro problema, que no le gusta que se hagan públicas las relaciones", agregó Gutiérrez.

Cabe recordar que Salas venía de una relación con la abogada María José Soler, la que terminó en septiembre de 2025, cerrando un capítulo que ya había estado marcado por el bajo perfil.

Por su parte, Alcalde también tiene historia reciente: estuvo casada con el gerente de cuentas León Sabah entre 2021 y comienzos de 2023, antes de desaparecer del ojo público, hasta ahora, que vuelve al centro del huracán junto al ídolo del fútbol.

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