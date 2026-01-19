¿Nuevo romance en la TV chilena? Captan a Carla Jara con animador de TVN en Olmué

Carla Jara volvió a instalarse en el centro del foco mediático luego de que surgieran versiones que la vinculan sentimentalmente con el animador de TVN Julio Robert. El rumor, que comenzó hace algunas semanas, volvió a tomar fuerza tras un reciente encuentro público.

La información fue dada a conocer inicialmente por la periodista Paula Escobar en el programa Zona de Estrellas, donde aseguró que la exintegrante de Mekano habría iniciado una nueva relación tras el término de su romance con el comediante Diego Urrutia.

Julio Robert, de 31 años, es el conductor del programa Efecto N, emitido por NTV, la señal cultural de TVN. Durante el espacio farandulero, Escobar afirmó: “Carla Jara ya no estaría tan sola”, agregando que el romance habría surgido al interior del canal y que ella “lo iría a esperar a su estudio”.

Ante los rumores, fue la propia Carla Jara quien salió a desmentir categóricamente la información. “Súper desmentido. Nada de nada”, aseguró en su momento, descartando algún romance con el animador.

Sin embargo, los rumores volvieron a intensificarse la noche del viernes pasado, cuando ambos fueron captados juntos en la segunda jornada del Festival del Huaso de Olmué. Según testigos, Julio Robert llegó al evento y se ubicó cerca del grupo donde se encontraba la comunicadora.

Durante la jornada, Carla Jara y el animador disfrutaron del espectáculo e incluso bailaron al ritmo de música ranchera, instancia en la que se evidenció una notoria cercanía.

Pese a ello, al término de la noche, ambos se retiraron por separado. La comunicadora abandonó el recinto junto a otros colegas del canal, mientras que Julio Robert permaneció hasta el final del evento y luego se fue acompañado de personas cercanas.

