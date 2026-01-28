¿Nueva vida sentimental? Ludmila Ksenofontova habla de su presente tras el quiebre con Álvaro Ballero

El nuevo supuesto romance de Álvaro Ballero no pasó desapercibido y terminó arrastrando a su expareja directo al ojo del huracán. Luego de que el exchico reality compartiera durante el fin de semana varias postales junto a quien sería su nueva conquista —y además dejara entrever que Ludmila Ksenofontova ya habría rehecho su vida—, la patinadora rusa se convirtió en blanco de una lluvia de comentarios en redes sociales. Y no precisamente de cariño: varios la cuestionaron por iniciar una relación a sólo meses del quiebre.

Cansada de los rumores, Ludmila decidió ponerle punto final al cahuín y salió a hablar fuerte y claro a través de sus propias redes. De entrada, marcó territorio dejando en claro que su Instagram es su espacio y que nadie más decide qué debe contar ni cuándo hacerlo.

La deportista fue tajante al explicar que fue Álvaro quien optó por ventilar su presente sentimental y que, si ella no lo hizo, fue simplemente porque hay aspectos de su vida que prefiere resguardar lejos del escrutinio público.

"Hay muchas cosas que andan circulando en redes que no es verda, aveces, a mi no me gusta hablar sobre mi, si yo quiero mantener en privado algunas cosas, es por que es mi derecho, en mi cuenta de instagram yo muestro lo que quiero mostrar. Y otra cosa que también quiero aclarar, aquí nadie fue infiel, nos separamos y conocimos personas, cada uno con su vida", expresó Ludmila.

Pero eso no es todo, ya que Ksenofontova no esquivó el tema y terminó admitiendo que efectivamente está comenzando una nueva etapa sentimental, aunque dejó entrever su molestia por la forma en que Álvaro Ballero ventiló un asunto que, según ella, pertenecía exclusivamente a su vida privada.

"A mi no me preguntaron, si yo quería contar o no, si estoy conociendo a alguien es mi vida, yo me separé, no era una pelea era una decisión. Si fue pronto o no es cosa de cada uno", cerró.

