Nueva polémica tras quiebre de Yamila Reyna y Américo: revelan millonario problema que los vuelve a enfrentar

La teleserie entre Yamila Reyna y Américo suma un nuevo capítulo. En medio del ruido que dejó su quiebre, en las últimas horas surgió una información que volvió a ponerlos en el centro de la polémica: la comediante habría retomado contacto con su expareja.

La bomba se lanzó en el programa Hay que decirlo, donde se reveló que Reyna habría llamado al cantante. De inmediato comenzaron las especulaciones sobre un posible intento de reconciliación, pero desde el entorno de la actriz aseguran que la historia iría por un camino mucho menos romántico.

Fue el periodista Manu González quien entregó detalles del supuesto contacto, descartando que se trate de un acercamiento sentimental.

“A mí lo que me comentan es que sí, Yamila Reyna se habría puesto en contacto con Américo, ya que él la tendría en problemas económicos que le están complicando la vida a Yamila”, explicó el panelista en el espacio televisivo.

El comunicador fue más allá y aseguró que, según personas cercanas a la comediante, la llamada tendría que ver con asuntos pendientes que quedaron tras la relación.

“El círculo cercano de Yamila Reyna me dice que sí, que efectivamente ella se estaría poniendo en contacto con Américo, no para lo que está relatando Willy Sabor (…) sino que el problema es que Américo tendría en serios problemas económicos a la comediante”, aseguró.

El millonario arriendo que complica a la comediante

Según lo comentado en el programa, la pareja habría estado viviendo junta en una casa cuyo arriendo no sería precisamente barato. Tras la ruptura, ese detalle se habría transformado en un verdadero dolor de cabeza para la actriz.

De acuerdo con lo revelado, el valor del arriendo de la propiedad rondaría entre 2,5 y 3,5 millones de pesos mensuales. La idea de Reyna sería dejar la vivienda, pero ahí aparece otro problema: el contrato.

Si decide abandonar el lugar antes de tiempo, tendría que enfrentar una dura penalización económica, lo que complica aún más el escenario.

“Y el problema es que ella no se puede ir porque Américo no estaría respondiendo con respecto a ese arriendo. Y por otro lado, si ella se va y rompe ese contrato, habría una multa por cese del arriendo que ascendería a los 20 millones de pesos”, señalaron en el espacio televisivo.

Con este nuevo antecedente, la ruptura entre Reyna y Américo parece estar lejos de terminar en buenos términos y todo indica que la historia todavía tiene más capítulos por delante.

PURANOTICIA