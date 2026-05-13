“Nos quedamos cesantes”: el duro golpe laboral que remece a Francisco Kaminski en medio de polémica por vínculos a red criminal

Francisco Kaminski sigue en el ojo del huracán y, lejos de calmarse las aguas, cada día aparecen nuevos antecedentes que complican aún más su presente.

Luego de ser apuntado por sus presuntos nexos con la red criminal liderada por David Israel —donde incluso se comentó que habría actuado como el “brazo operativo” de la organización— ahora salió a la luz un duro golpe que afecta directamente su bolsillo.

Fue Adriana Barrientos quien encendió las alarmas en Zona de Estrellas al revelar que el ex rostro televisivo perdió el millonario trabajo que había conseguido hace apenas unos meses en una minera, empleo por el que recibía cerca de 5 millones de pesos mensuales.

"¿Cómo te está yendo en la pega?", le preguntó La Leona a Kaminski.

Pero la respuesta dejó helados a todos en el panel.

"¿Qué pega? (...) Me echaron de la pega. A mi hermano y a mí nos han dejado sin trabajo. Nos quedamos cesantes oficialmente", le respondió Francisco a Adriana.

Según detalló Barrientos, en la empresa minera no habrían tolerado el escándalo que rodea al comunicador ni tampoco las sospechas que lo vinculan al polémico negocio de autos investigado en la denominada Operación Rey David.

"Los echaron a los dos, al hermano y a él. No les aguantaron el espectáculo. El problema fue el tema de los autos en el que se vio implicado", agregó la panelista y amiga de Kaminski.

PURANOTICIA