Noche anglo, humor nacional y ritmo latino encenderán la segunda noche de Viña 2026

La segunda noche del Festival de Viña del Mar 2026 promete convertirse en uno de los grandes hitos de esta edición, con una parrilla que combina música anglo, humor nacional y sonidos latinoamericanos, además del espacio tradicional para la competencia internacional y folclórica.

La jornada comenzará a las 21:30 horas con el esperado debut en la Quinta Vergara del dúo británico Pet Shop Boys, integrado por Neil Tennant y Chris Lowe. Referentes mundiales del synth-pop, no solo llegarán por primera vez al escenario viñamarino, sino que además protagonizarán un hecho inédito: es la primera vez que se ajusta oficialmente la escenografía para una sola banda.

El equipo técnico del grupo trasladó más de 20 toneladas de equipamiento, lo que obligó a realizar una modificación sin precedentes en el montaje del recinto. El espectáculo promete un despliegue visual nunca antes visto en el histórico evento. La banda proyecta recorrer sus grandes clásicos que marcaron los años 80 y 90, mezclándolos con temas de su etapa más reciente. Una narrativa musical pensada para conectar generaciones, desde fanáticos de toda la vida hasta nuevas audiencias que siguen el Festival con fidelidad.

Tras el número internacional, será el turno del humor con Rodrigo Villegas, quien regresará por tercera vez al certamen tras sus exitosas presentaciones en 2017 y 2023. Con más de 10 años de carrera —desde sus inicios en las calles y escenarios de Antofagasta, Calama, Copiapó y Diego de Almagro— el comediante adelantó que su rutina traerá “sorpresas” y que espera que sea una “válvula de escape” para el público, apelando a la contingencia y al humor cotidiano que lo caracteriza.

El cierre de la segunda noche estará a cargo del dúo colombiano Bomba Estéreo, conformado por la vocalista Li Saumet y el músico Simón Mejía. Formado en 2005 en Bogotá como un proyecto experimental impulsado por Mejía y consolidado con la incorporación de Saumet, el grupo se ha posicionado como referente de la cumbia psicodélica y el electro-tropical. En su debut en la Quinta Vergara, llevarán sus grandes éxitos y una puesta en escena cargada de energía caribeña.

Con una producción histórica, un comediante consolidado y un reconocido dúo latino, la segunda jornada de Viña 2026 se perfila como una de las más ambiciosas y esperadas del evento musical más importante de Latinoamérica.

PURANOTICIA