"No volvería a repetir una experiencia así": Disley Ramos rompe el silencio y arremete contra el 'Mago' Jiménez

A una semana de que estallara el denominado “Qatargate”, escándalo mediático que involucra a Luis Jiménez, Gala Caldirola y Coté López, una nueva figura del espectáculo decidió referirse a la polémica. Se trata de Disley Ramos, influencer y exparticipante de programas como Fiebre de Baile, quien mantuvo un breve romance con el exfutbolista luego de su paso por el reality Mundos Opuestos.

La relación entre Ramos y Jiménez se produjo después de que el exfutbolista se distanciara de Coté López y se convirtió en la primera relación pública de Jiménez tras su quiebre con la empresaria.

Tras regresar de un viaje junto a su actual pareja, Claudio Valdivia, Ramos conversó con el programa Plan Perfecto, donde repasó su experiencia amorosa con el deportista y entregó su opinión sobre la controversia que actualmente lo rodea.

DISLEY ACLARA SU VÍNCULO CON COTÉ LÓPEZ

Una de las preguntas estuvo relacionada con un eventual contacto entre Ramos y Coté López durante el período en que mantuvo su romance con Jiménez.

La influencer fue categórica al descartar cualquier relación directa con la empresaria: “Directamente nunca tuve una conversación con ella, nunca la conocí en persona. Todo lo que sé de ella fue por parte de Luis”.

Consultada posteriormente sobre si López tenía algún grado de influencia en las parejas del exfutbolista o si debía aprobar sus relaciones, Ramos prefirió evitar especulaciones.

“lo que a ella le debió importar era si sus hijos se llevaban bien conmigo, pero no puedo decir que ella me tuvo que aprobar o desaprobar porque es información que no manejo”, explicó.

Sin embargo, la influencer sí tuvo una reflexión sobre la actual controversia y sostuvo que esta “deja entrever personalidades y cosas que estaban ocultas”.

El momento más contundente de la entrevista ocurrió cuando Ramos fue consultada directamente sobre si recomendaría a Luis Jiménez como pareja.

La influencer respondió negativamente y aprovechó de entregar una reflexión sobre la importancia de cerrar adecuadamente las relaciones anteriores antes de comenzar un nuevo vínculo.

“Creo que uno tiene que tener una pareja que esté sin cabos sueltos y libre en todo aspecto. Cuando uno no tiene sanado su pasado, se arrastran cosas que te van a dañar a ti, por cosas mediáticas o por lo que sea”, afirmó.

Luego, fue todavía más enfática respecto de su propia experiencia con el exfutbolista: “Yo no volvería a repetir una experiencia así”.

EVITA TOMAR PARTIDO ENTRE GALA Y COTÉ LÓPEZ

Respecto de la pugna entre Gala Caldirola y Coté López, Ramos optó por mantenerse al margen y descartó identificarse con alguna de las dos protagonistas.

“No soy de ningún team más que del mío, soy team Disley”, señaló.

Asimismo, evitó respaldar públicamente una de las versiones en disputa y planteó que ambas involucradas podrían estar exponiendo sus respectivos puntos de vista desde su propia conveniencia.

“ambas deben tener verdades y decir las cosas a su conveniencia”, sostuvo.

Pese a no tomar partido, Ramos sí apuntó a la responsabilidad de Luis Jiménez en la controversia y recalcó que el exfutbolista también debe asumir su parte.

“Lo que sí te puedo decir es que los responsables son tres y no solamente las dos mujeres”, afirmó.

Finalmente, la exparticipante de realities dirigió un mensaje directamente a Luis Jiménez, quien se ha mantenido en silencio frente a la polémica.

“Tiene que poner en orden su vida, porque ya es una persona muy adulta, y al final las acciones que uno comete terminan dañando a otras personas”, concluyó.

Ramos cerró su intervención entre risas, dedicándole al exfutbolista algunos versos del clásico "Rata de dos patas".

PURANOTICIA