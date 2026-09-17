30 millones semanales: la exigencia económica que dejó a Pancha Merino fuera del nuevo reality de Mega

La tercera temporada del exitoso reality show “¿Volverías con tu ex?” de Mega ya inició su proceso de conformación de elenco, generando especulaciones en torno a las figuras que podrían sumarse al encierro. Sin embargo, Francisca Merino quedó definitivamente fuera del proyecto tras no alcanzar un acuerdo económico con la señal.

La actriz y comunicadora confirmó públicamente que mantuvo conversaciones con Mega. El periodista Pablo Candia había revelado en el podcast “Con lentes como los famosos” que Merino y su expareja, Andrea Marocchino, habían sostenido conversaciones con ejecutivos del canal durante los últimos días.

Posteriormente, la propia Merino abordó las negociaciones en el programa “Plan Perfecto” de Chilevisión, donde explicó las razones por las que finalmente no se concretó su participación.

“No llegamos a acuerdo de monto. Mis montos son demasiado altos para el presupuesto que tienen”, señaló la actriz al ser consultada por el quiebre de las tratativas.

Según se detalló en el mismo espacio televisivo, la diferencia entre la propuesta de Mega y las pretensiones económicas de Merino habría sido considerable. La conductora Fran García-Huidobro indicó que la actriz habría solicitado $30 millones semanales para sumarse al programa, mientras que la contrapropuesta de la señal habría alcanzado los $25 millones por semana.

La diferencia económica impidió que las partes llegaran a un acuerdo. “No llegué a acuerdo de plata”, remató la comunicadora.

Otro de los aspectos que marcó las conversaciones fue la eventual participación de Andrea Marocchino, expareja de Merino, de quien se separó hace casi un año. Si bien trascendió que el italiano habría rechazado sumarse a las negociaciones, desde Mega habrían mantenido su interés en contar con la actriz de todas formas.

Sobre esta situación y el papel que habría tenido su expareja en las tratativas, Merino entregó una particular respuesta al explicar la postura del canal: “Me querían a mí sola, sin el italiano. Si al final yo soy la importante”.

Tras el fracaso de las negociaciones, Mega continúa trabajando en la conformación del elenco de la tercera temporada de “¿Volverías con tu ex?”, una nueva entrega de su franquicia de telerrealidad que ya ha comenzado a generar expectación entre sus seguidores.

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