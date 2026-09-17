"Niña símbolo de la TV basura": Álvaro Sanhueza responde sin filtro a Fran García-Huidobro tras dura crítica en pantalla

Un nuevo cruce se produjo entre Álvaro Sanhueza y Francisca García-Huidobro, luego de que la conductora de «Plan Perfecto» cuestionara duramente al periodista por sus recientes comentarios en redes sociales relacionados con su salida de la televisión.

La situación se originó en la edición del martes del programa de Chilevisión, donde la animadora calificó de “nefasto” al exrostro de TVN y Mega, además de cuestionar la falta de autocrítica que, a su juicio, ha mostrado en sus intervenciones públicas.

“No he conocido a nadie de la televisión con menos sentido de la autocrítica que esa persona (...) ¿No tienes nada bueno que decir de nadie? ¿Todavía estás enojado porque te sacaron de la tele cortando el celofán y por eso ahora estás contando los códigos de camarín? Francamente, me parece nefasto”, expresó Fran.

Sanhueza decidió responder durante este miércoles mediante una publicación en redes sociales, donde señaló irónicamente que "estamos en presencia de la nueva Oriana Fallaci o el nuevo Larry King de las entrevistas… ¿Sabrá quiénes son?".

Posteriormente, el periodista apuntó directamente a una entrevista realizada por García-Huidobro al exfutbolista Luis Jiménez: "Qué gran entrevista, oye. Tuve que verla contra mi voluntad, pero nada que hacer”.

Pero Sanhueza continuó con sus cuestionamientos y señaló que bautizaría a la conductora como “la Oriana Fallaci chilena”, antes de recurrir a una antigua frase dirigida contra García-Huidobro.

En ese contexto, recordó un comentario realizado años atrás por el Rumpy, indicando que "la ‘niña símbolo’ de la TV basura, como le dijo el Rumpy hace años... ¡Hazle honor a tu apellido García Huidobro!“.

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