"No vengo a reemplazar a nadie": Marcela Vacarezza alza la voz tras su regreso a la TV y responde a los ninguneos de Daniella Campos

El regreso de Marcela Vacarezza a la televisión chilena no pasó desapercibido. Este lunes 17 de agosto, la psicóloga y recordada figura de la pantalla chica debutó formalmente como panelista del programa de farándula Hay que decirlo! de Canal 13, marcando su retorno estable a los medios locales tras siete años de ausencia y luego de concretar su mudanza definitiva a Chile junto a su familia.

La llegada de Vacarezza se produce en medio de un agitado escenario interno en la señal privada, marcado por las recientes y abruptas desvinculaciones de figuras como Gissella Gallardo, Manu González y Alexandra Vidal. Ante este panorama y las inevitables comparaciones, la comunicadora fue enfática en marcar distancia respecto de quienes dejaron el programa y definir su propio rol dentro del espacio:

"Yo de hecho no vengo a reemplazar absolutamente a nadie. Yo creo que toda la gente aporta con su esencia, con su identidad. Y yo no soy igual a nadie de los que se hayan ido, ni ellos iguales a mí", aclaró. Sobre las salidas de sus excompañeros, Vacarezza se limitó a señalar que "esas son decisiones que toma la gente que está a cargo".

EL REGRESO A CHILE

Respecto de la decisión de regresar a Chile y retomar su carrera televisiva, la exanimadora reveló en exclusiva a Lima Limón que la propuesta llegó en el momento preciso y que contó con el respaldo de su círculo más cercano.

"Mis hijos están felices, Rafael está feliz. Me dijo 'aprovecha, pásalo bien, vuelve a lo tuyo, disfruta'. Ya pasé muchos años dedicada a la casa, bueno voy a seguir porque tengo un hijo chico, pero todos apoyándome al 100%, siempre me dijeron 'mamá di que sí, vuelve', de todas maneras", confidenció con entusiasmo.

De esta manera, Vacarezza inicia una nueva etapa en la televisión chilena, esta vez como parte del panel de Hay que decirlo!, mientras compatibiliza su regreso a los medios con su vida familiar.

RESPUESTA A LAS CRÍTICAS DE DANIELLA CAMPOS

Su incorporación al programa también generó reacciones en otros espacios de farándula. La opinóloga Daniella Campos criticó duramente su llegada durante el programa digital Modo Cahuín, donde calificó a Vacarezza de "fome" y cuestionó su trayectoria televisiva al afirmar que "ella sin Rafa Araneda no existiría televisivamente". Además, la consideró la "última carta que vería en mi naipe para entretener a la gente".

Frente a estos dichos, Marcela Vacarezza optó por no entrar en una disputa mediática y respondió de manera directa, aunque sin descalificaciones personales.

"Es su opinión, yo me quedo con la opinión de la gente que me apoya, la gente que me da la bienvenida, la gente que está contenta. La gente que ha sido súper amorosa por redes sociales", sentenció la comunicadora.

Con esta respuesta, Vacarezza dejó en claro que prefiere enfocarse en el respaldo de su audiencia y en esta nueva etapa televisiva, dejando de lado las críticas surgidas tras su regreso a la pantalla chica.

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