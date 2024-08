"No soporto las mentiras": Pamela Díaz anuncia demanda contra Oriana Marzoli por comentarios sobre pelea en reality

Pamela Díaz anunció que "lo más probable" es que demandará a Oriana Marzoli por los comentarios que en redes sociales ha hecho la nacida en Venezuela respecto a la pelea que ambas protagonizaron en «Ganar o servir».

La chica reality acusó a la "Fiera" de haberla amenazado con un cuchillo de 30 centímetros.

Y en el programa «Hay que decirlo» de Canal 13, la empresaria reveló que se comunicó con su abogado para presentar la querella, y que además, llamó a Sábelo, Pangal, Faloon y Austin, para ser testigos, porque ellos presenciaron la pelea en vivo.

“Entre más me atacan (seguidores de Oriana) más me gusta, porque me suben el ego, así que traten de hacerlo más seguido”, dijo Pamela en el espacio.

Luego agregó que “obviamente, hay gente que sigue a Oriana Marzoli y que cree su versión, y a mí me parece súper injusto, sobre todo cuando es mentira. Yo no soporto las mentiras. Por eso, llamé al abogado”.

Pamela indicó que “lo más probable es que presente una querella contra Oriana, seguramente se va a enterar pronto. Me parece justo, a mí no me gusta que me mientan, yo tengo claro quién soy. Todo esto me lo he ganado sola y no va a venir una chiquilla que pueda poner en duda algo que es falso”.

Por último, declaró que “me pasó con Adriana Barrientos y Hugo Valencia, quienes me pidieron disculpas públicas. Era lo mínimo”.

