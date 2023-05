"No son momentos fáciles": Daniela Aránguiz se refirió a la internación de Jorge Valdivia

Daniela Aránguiz abordó la situación que enfrentó su expareja, Jorge Valdivia, quien fue internado el pasado viernes en la Unidad Psiquiátrica de la Clínica de la Universidad Católica por una crisis nerviosa.

Según consignó La Hora, el exfutbolista fue dado de alta este lunes y se encuentra el cuidado de su madre.

En «Zona de estrellas» se refirieron a este hecho, pero la influencer decidió retirarse del panel hasta que terminaran de hablar del tema.

Luego de reintegrarse, Daniela argumentó que por un ser tema delicado para su familia, lo mejor era no estar presente.

“Quiero dar las gracias al programa y al equipo por siempre respetar mis decisiones, por cuidarme, por quererme, a mi editor, al director, a usted el animador, a mis compañeros…de verdad que no son momentos fáciles”, manifestó en el programa de Zona Latina.

"Yo creo que con la salud no se juega, y que uno podría hablar muchas cosas. Siempre me quedo sentada, pero cuando no me siento muy cómoda prefiero salir del estudio. Así que muchas gracias", complementó.

“Pase lo que pase, siempre va a ser el papá de mis hijos, y si él necesita mi apoyo en alguna oportunidad de su vida, siempre voy a estar para él, se lo dije a él. Ojalá que eso no cambie nunca, esperemos”, cerró.

Cabe señalar que la ex integrante de «Mekano» publicó un conmovedor mensaje al exfutbolista en sus historias de Instagram, durante la noche de este lunes.

“Aunque no estemos juntos como pareja, quiero que sepas que siempre voy a estar para ti".

Finalmente indicó que "crecimos juntos, y te voy a amar por el resto de mi vida, de una manera distinta, pero es amor”.

