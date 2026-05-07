“No quiero más problemas con compañeras de trabajo”: Pamela Díaz frena a Cecilia Gutiérrez tras comentario sobre Felipe Kast

El ambiente en Hay Que Decirlo sigue dando de qué hablar. Y es que, aunque intentan mostrar calma frente a las cámaras, las heridas de las explosivas peleas entre Pamela Díaz y Gissella Gallardo todavía parecen estar lejos de sanar. Todo esto, después del escándalo que involucró a Camilo Huerta y Marité Matus.

Aunque en pantalla hoy intentan aparentar buena onda, quedó claro que en el panel nadie quiere volver a pisar terrenos peligrosos. Y fue la propia “Fiera” quien lo dejó en evidencia durante una comentada intervención de Cecilia Gutiérrez, donde lanzó una frase que muchos interpretaron como una indirecta.

Todo partió mientras analizaban la mediática historia entre Cathy Barriga y Joaquín Lavín León. Fue ahí cuando Cecilia aprovechó el vuelo farandulero-político para deslizar el nombre de Felipe Kast, apuntando directamente al supuesto reencuentro amoroso con Pamela Díaz.

"Ya que estamos hablando de políticos con faranduleros...", alcanzó a decir la Miss Bombastic justo antes de que Pamela se diera cuenta perfectamente para dónde iba el palo.

La reacción fue inmediata y sin filtro: "No quiero más problemas con compañeras de trabajo", respondió Pamela.

"Me castigo, me castigo", soltó Gutiérrez entre risas.

PURANOTICIA