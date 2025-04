"No quiero más guerra": Faloon Larraguibel decide cortar lazos con Jean Paul Pineda

La exchica Yingo, Faloon Larraguibel, nuevamente se refirió a su difícil relación con su expareja y padre de sus hijos, Jean Paul Pineda.

Tal como lo reveló la participante de Palabra de Honor, quiso cortar todo lazo con el futbolista, y además no realizará un juicio en su contra para así poder recuperar el departamento que le correspondería a sus hijos. Además, aseguró que solo exigirá la pensión alimenticia correspondiente.

Todo esto bajo el contexto de que hace unos días, Pineda protagonizó un incidente en una discoteque, donde incumplió su arresto domiciliario nocturno (tras conducir con exceso de velocidad el año pasado en estado de ebriedad) y además, autorizó el desalojo del departamento donde Larraguibel vivía con los niños.

DECLARACIONES DE FALOON

En una conversación con LUN, la chica reality se sinceró.

“No quiero más guerra. Yo estaba como con toda esa rabia, y todavía la tengo, porque no puede ser que un hombre, después de separarse de la mujer, se olvide de sus hijos, no me cabe en la cabeza. Pero desde el año pasado estoy en una guerra constante y no quiero más conflictos en mi vida”, reveló Larraguibel.

“Hay que soltarlo, que haga lo que él quiera, no quiero tener nada con él. Y si eso (seguir con el juicio) me va a provocar tener en el tiempo un acercamiento, prefiero dejarlo ir. La vida se va a encargar de todas esas cosas", agregó.

“No tengo contacto con él y no quiero tenerlo, por lo tanto, no me interesa (el departamento). Y no voy a seguir en esa lucha. Sí voy a pedir lo que es justo para mis hijos, su pensión de alimentos si es que pudiera llegar a hacerse cargo de eso. Trabajo tanto para que a mis hijos no les falte nada que no voy a andar mendigándole por ellos. Ya está, la vida se va a encargar”, cerró Faloon.

