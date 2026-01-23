“No pueden ser doble estándar” Ivette Vergara arremete contra rostros de la farándula por la Gala de Viña

Ivette Vergara volvió a encender la polémica en torno a la Gala del Festival de Viña del Mar, luego de revelar que no fue invitada a la edición 2026. La periodista atribuye esta decisión a las duras críticas que realizó el año pasado, cuando calificó la gala 2025 como una de las más desorganizadas que le ha tocado vivir.

En conversación con el portal Con lentes como los famosos, Vergara analizó el comportamiento de algunos rostros del espectáculo que sí desfilarán este año por la alfombra roja. Según explicó, muchos prefieren guardar silencio para no cerrar futuras invitaciones.

“Muchos no hablan porque quieren que los inviten a la gala y otros porque quieren quedar bien con todo el mundo. Este medio es así”, señaló la comunicadora, agregando que varios animadores optan por una postura complaciente frente a las cámaras.

La periodista reconoció que le molestó especialmente la actitud de colegas que la felicitaron en privado por denunciar el caos del backstage, pero que luego relativizaron la situación públicamente. “Después les ponían el micrófono y decían ‘son cosas que pasan’. Yo pensaba: no pueden ser doble estándar”, afirmó.

