"No pretendo seguir": Eskarcita confirma quiebre con Íñigo tras infidelidad en «Gran Hermano»

A menos de un mes de la solicitud de pololeo durante un programa en vivo, la relación entre Scarlette Galvez e Íñigo López pareciera haber llegado a su fin.

Esto, luego que el ex participante de «Gran Hermano 2» reingresara a la casa-estudio en Buenos Aires y, durante la fiesta, besara a dos ex compañeras.

Fue la noche del viernes en que, en medio del baile, Karina Jérez llega junto a Camila Power, y toma de la nuca a Íñigo para que se dieran un beso de tres.

En primer término, lo ocurrido fue abordado con humor por Eskarcita, sin embargo, este lunes dejó las cosas claras respecto a su relación con el ex futbolista.

Fue Michael Roldán quien dio a conocer lo expresado por la ex «GH1»: "Me dice textual: ‘Más que molesta, estoy decepcionada’. Ella me habla de todo lo que vio este fin de semana de Íñigo. ‘La cagó, no pretendo seguir, que me vea la cara y pase algo más grave el día de mañana. Con lo que vi este fin de semana, me queda súper demostrado la persona que es él y no es alguien que quiera tener a mi lado’“.

De esta manera, se confirma el quiebre de esta incipiente relación entre los dos ex participantes del reality de Chilevisión que finaliza este jueves 24 de octubre.

