"No me gusta su estilo agresivo": Marcela Vacarezza aborda su conflicto con Francisca García-Huidobro

La relación entre Marcela Vacarezza y Francisca García-Huidobro atraviesa un nuevo episodio de distanciamiento, luego de una serie de declaraciones cruzadas que han marcado la tensión entre ambas. Durante la emisión de este lunes del programa Alfombra Roja, la panelista se refirió al quiebre de su vínculo con la animadora, luego de las críticas que recibió por sus opiniones sobre la mediática separación de Douglas y Ana Sol Romero.

La controversia aumentó después de que García-Huidobro cuestionara duramente la trayectoria profesional de la psicóloga, señalando que ''nunca ejerció como psicóloga porque siempre ha ejercido como la mujer de Rafael Araneda''. Además, calificó de ''bizarra'' y ''patética'' una campaña publicitaria protagonizada por Vacarezza y su esposo.

Frente a estos comentarios, Vacarezza manifestó su incomodidad con el tono utilizado por su excompañera de trabajo y cuestionó su forma de expresarse públicamente. ''La Fran muchas veces se expresa de manera agresiva (…) no me gusta su estilo agresivo y no lo comparto para la televisión'', manifestó en el panel.

La comunicadora también respondió a los cuestionamientos relacionados con su matrimonio y su desarrollo profesional, rechazando las descalificaciones hacia su vida personal. ''Ha dicho cosas mías como que tengo un matrimonio bizarro, no sé por qué, porque es fuerte que te digan que tienes un matrimonio bizarro, con 4 hijos y con 27 años de relación; que he ejercido como ‘la señora de’ durante toda mi vida, que creo que es un comentario totalmente anticuado, y que tira a todas las mujeres al tarro de la basura''.

En cuanto a las razones que habrían provocado el distanciamiento, la exfigura de Maldita Moda aseguró desconocer qué originó la actitud de García-Huidobro hacia ella. ''Ahora, ¿qué le bajó conmigo este año? No tengo idea'', cuestionó, agregando: ''Yo creo que cuando la vea le voy a decir ‘¿qué te pasó?’''.

Pese a las diferencias actuales, Vacarezza también recordó la amistad que mantuvieron años atrás, reconociendo que el distanciamiento pudo verse influido por los seis años que vivió en Estados Unidos, periodo en el que perdieron el contacto. En ese contexto, destacó un episodio que reflejó la cercanía que existía entre ambas familias. ''Fuimos muy amigas; de hecho, las primeras personas que llegaron a la clínica cuando tuvo a su hijo con Julio César fuimos Rafael y yo, que nos fuimos después de una gala del programa Rojo'', concluyó.

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