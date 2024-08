"No lo podía creer": Daniel Valenzuela recuerda cómo se enteró del romance entre Paloma Aliaga y su hermano Cristóbal

Daniel Valenzuela recordará en «De tú a tú» de Canal 13 sobre cómo se enteró en 2013 del romance entre con quien entonces era su esposa Paloma Aliaga y su propio hermano, Cristóbal Valenzuela.

Según relatará a Martín Cárcamo, lo oyó primero en rumores de pasillo: “Estaba animando un programa en Telecanal y me llegaban comentarios de que iba a salir una nota sobre el tema. Yo no lo podía creer, y no lo creí".

"Aguanté dos semanas sin decir nada, decía que nada que ver, tan desconectado estaba. Hasta que llegó el momento en que me dijeron que el tema iba tal día, todo explotó, y ahí entendí, con los hechos ya acontecidos”, agregó.

El comunicador contó se acercó a hablar con Paloma para saber la verdad. “Fue una conversación difícil. Si te soy honesto, para mí no era sorpresa que pudiese pasar con ella, por la relación que teníamos, por lo flojos que estábamos. Pero el otro protagonista en cuestión (su hermano) era lo difícil de entender. Ahí fue más dolorosa la conversación, más de tiempo, con más distancia”.

La gran exposición del tema en la prensa afectó en demasía a Daniel: “Se hizo ingobernable, inmanejable. El agobio mediático era algo que yo odiaba con todo mi ser, el estar expuesto públicamente".

"Pasaron meses antes de que yo decidiera hablar, cambié el auto cuatro veces en un año para arrancar, los periodistas estaban en la radio, en el departamento, en el colegio de las niñas, era descabellado cómo era la farándula en esa época. Recuerdo que una vez saliendo de la radio llegué a vomitar por el acoso y las preguntas... es una de las cosas más duras que me ha tocado, fue el momento en que deseaba con mi vida haberme quedado como comparsa en un teatro”, relató.

Al tiempo se separó de Paloma y semanas después, conversó con su hermano.

“Lo que sentí en esa conversación, donde mi hermana me acompañó como testigo silente, es que había una desconexión y que no íbamos a llegar a un punto de encuentro jamás, era tiempo al tiempo no más", recordó.

Complementó que "no volvimos a hablar por un buen tiempo, meses. Pero fue un tiempo sanador. Y agradezco que haya sido como fue”.

El locutor radial aseguró que sus padres fueron fundamentales. “Mis papás tuvieron mucha contención conmigo, y yo con ellos. Los vi dolidos y tomó harto tiempo sanar heridas y reconstruir, les tomó más tiempo que a mí, porque yo siempre he sido constructor de buenas emociones y de sanas relaciones, como que nada es tan grave y hay que seguir para adelante (...) Me sentía con la responsabilidad de acolchonar emociones, hablarlo con los papás, procurar que no llegue a oídos de las niñas”.

Respecto a su relación con su hermano, Daniel dijo que "lo respeto mucho, lo quiero. Somos suficientemente sabios, grandes, amorosos y cariñosos para tener una buena relación queriéndonos mucho".

