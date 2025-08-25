Natalia Valdebenito por suspensión de su show en Rancagua tras chiste sobre los mineros fallecidos: "¿Quieren que no trabaje nunca más?"

Luego de que se suspendiera una de sus presentaciones de humor en Rancagua este domingo, Natalia Valdebenito utilizó sus redes sociales para expresar su sentir en medio de la polémica que enfrenta tras el cuestionado chiste sobre los mineros fallecidos en la mina El Teniente.

“¿Quieren que no trabaje nunca más? Eso no va a suceder”, escribió la comediante en una historia de Instagram, donde además agradeció a quienes han respaldado su trayectoria.

“Agradezco a quienes confían en mi trabajo”, señaló.

Valdebenito también ironizó frente a las críticas que ha recibido: “¿Qué viene ahora? ¿Saber si estoy al día con los gatos comunes? No hagan más el ridículo, no encontrarán lo que buscan”. Y añadió: “Es muy violento todo, pero estoy de pie”.

Si bien la artista pidió disculpas por sus palabras, el episodio ha derivado no solo en cancelaciones de shows y cuestionamientos en redes sociales, sino también en amenazas y mensajes de odio hacia su persona.

La comediante apuntó a que este clima no es nuevo en su vida profesional: “Esto no es reciente, esto lleva años. Acoso constante. Desprestigio. Persecución”. Sin embargo, remarcó que también ha sentido el respaldo de parte del público: “De todos modos, y es bueno saberlo, que el odio hace más ruido y por eso parece que fuera mucho más. Pero el amor que llega es más grande y lo siento tan genuino”.

Finalmente, agradeció a quienes le han hecho llegar mensajes de apoyo: “Gracias a todos quienes se dan el tiempo de hacer llegar su cariño. No puedo presumir, no se me permite hacerlo, pero mucho, ¡gracias!”.

