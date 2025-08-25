Maura Rivera se despide de su padre con un sentido mensaje: "Partió de una manera abrupta e injusta"

Con profundo dolor, la bailarina nacional, Maura Rivera, utilizó sus redes sociales para referirse a la repentina muerte de su padre, Andrés Mauricio Rivera de 69 años, quien falleció este sábado luego de ser atropellado en la comuna de Puente Alto.

“Es muy difícil para mí crear este post, pero él fue mi papá quien me dio la vida y de quien estaré eternamente agradecida por eso”, escribió la exintegrante de Rojo, junto a una serie de fotografías en las que aparece junto a él.

En su mensaje, reconoció que la relación con su padre no siempre fue sencilla: “Partió de una manera abrupta e injusta. No tuvimos una relación fácil, marcada con altos y bajos. Sé que nadie te enseñó a ser papá pero te perdono y te perdoné viejo, sin rencores. Que tu alma se eleve y descanses en paz”.

Finalmente, le dedicó palabras de despedida: “Buen viaje a la eternidad. Hicimos lo posible y me quedo con los mejores recuerdos por siempre en mi mente y en mi corazón. Gracias por cada mensaje, palabra y respeto”.

El accidente que le costó la vida ocurrió la mañana del sábado pasado en la intersección de Gabriela Poniente con Coquimbo. Según los primeros antecedentes, un motociclista impactó al padre de Rivera tras no haber respetado el paso de cebra, impactando al peatón, y pese a recibir atención en el lugar, no logró sobrevivir a la gravedad de sus lesiones.

Carabineros confirmó que el conductor de la moto fue detenido en el sitio del suceso.

Cabe mencionar que Maura se encuentra actualmente en Miami, Estados Unidos, donde reside junto a su esposo, el exfutbolista, Mark González.

