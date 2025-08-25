Kike Acuña regresa a la pantalla chica como parte del elenco de la nueva versión de “Fiebre de Baile”

El exfutbolista Jorge "Kike" Acuña fue confirmado como el segundo concursante del renovado programa “Fiebre de Baile”, el espacio de competencia que prepara su regreso a la pantalla a través de Chilevisión.

Cabe recordar que la primera temporada del programa de concurso de baile se estrenó el 17 de junio del 2009 y se emitió hasta julio de 2010.

Ahora, Acuña, quien se retiró del fútbol profesional en el mismo año que se dejó de transmitir el programa de baile, vuelve a estar en el foco mediático tras el reciente lanzamiento de su autobiografía “Jorge 'Kike' Acuña: Mi historia”.

En el libro, el exvolante aborda pasajes clave de su carrera deportiva, donde revela detalles sobre su vida personal marcada por excesos y a la vez repasa sus cuatro matrimonios, entre ellos, sus relaciones con las figuras televisivas Carla Jara y Roxana Muñoz.

La participación de Jorge “Kike” Acuña en el nuevo ciclo de “Fiebre de Baile” no marca su debut en televisión, ya que durante su etapa como futbolista, Acuña fue protagonista habitual de la prensa de espectáculos, debido a su estrecho vínculo con el mundo de la farándula. Además, en 2010 formó parte del reality militar “Pelotón”, emitido por TVN.

Con su incorporación, Acuña se une a Nicole “Luli” Moreno como uno de los primeros confirmados para esta nueva temporada del programa de baile de Chilevisión, que estará bajo la conducción de Diana Bolocco.

