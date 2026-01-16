“No la saludo más”: Camila Andrade revela dura confesión sobre Faloon Larraguibel

Obviamente no todo lo que ocurre entre los participantes de Fiebre de baile se ve en pantalla, y así lo dejó en claro Camila Andrade al desclasificar una incómoda situación con su compañera Faloon Larraguibel.

La ex Miss Chile habló del tema en conversación con el programa Qué te lo digo de Zona Latina, donde explicó que optó por quitarle el saludo a la ex Yingo, cansada de ser cordial con alguien que, según ella, nunca le respondió el gesto.

Todo surgió cuando le preguntaron con qué compañero mantenía una relación más lejana dentro del programa. Andrade respondió: “Con Faloon”, aclarando que incluso ya no se saludan. “Yo cuando llegué sí la saludé como a todos los primeros días y ella nunca me respondió. Luego ya como que dije, bueno, no la saludo más”, relató.

El periodista del espacio le recordó que Faloon Larraguibel es cercana a Carla Jara, exesposa de Francisco Kaminski, con quien Camila Andrade tuvo un romance.

Pese a ese antecedente, Andrade recalcó que siempre intentó mantener una actitud respetuosa. “No está bien. Yo siempre saludé a todo el mundo porque creo que un hola no daña a nadie, pero después como que ya tiré la toalla y dije, ya filo, da lo mismo”, concluyó.

PURANOTICIA