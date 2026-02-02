“No estaba lo suficientemente madura”: Tita Ureta reveló que se separó de su esposo antes de quedar embarazada

Tita Ureta sorprendió al compartir un íntimo episodio de su vida personal al revelar que, antes de su embarazo, vivió una separación temporal con su actual esposo, el skater chileno Spiro Razis. La confesión la realizó en un reciente capítulo del programa Only Friends, donde habló abiertamente sobre esta pausa en su relación de más de diez años.

La periodista explicó que el quiebre duró varios meses y que fue una decisión tomada de mutuo acuerdo. “Creo que me hizo muy bien esa terminada porque no estaba lo suficientemente madura para estar con él, que era un gallo muy desarrollado”, señaló, dejando en claro que el distanciamiento fue necesario para su crecimiento personal.

Durante ese período, Ureta aprovechó de viajar y reencontrarse consigo misma. Incluso relató que llamó a su amiga Kika Silva y juntas viajaron a Perú. Sin embargo, con el paso del tiempo, reconoció que esa etapa también estuvo marcada por la soledad, lo que terminó reafirmando sus sentimientos. “Todas las personas con las que estuve, como que para ningún lado, y ahí dije: la persona de mi vida es él”, confesó.

Tita Ureta y Spiro Razis contrajeron matrimonio en 2022 en Costa Rica y actualmente esperan a su primera hija. La comunicadora se encuentra en su sexto mes de embarazo, iniciando así una nueva etapa en su vida personal y familiar.

PURANOTICIA