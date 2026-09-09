“No es grato verse involucrado en algo así”: José Antonio Neme alza la voz tras querella de motociclista que atropelló

A casi un mes del accidente de tránsito que protagonizó en la comuna de Las Condes, el periodista y conductor de Mucho Gusto de Mega, José Antonio Neme, enfrenta una querella presentada por el motociclista al que atropelló el pasado 7 de agosto en la intersección de Alonso de Córdova con Los Militares.

Según reveló The Clinic, la acción judicial fue ingresada el viernes 4 de septiembre ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. El motociclista, quien sufrió fracturas en sus piernas, permaneció internado en la Clínica Las Condes y recientemente fue dado de alta, presentó una querella contra el comunicador por los delitos de cuasidelito de lesiones, lesiones graves y cuasidelito en vehículo motorizado.

Tras el accidente, Neme no fue detenido y quedó apercibido, mientras que las pruebas realizadas descartaron que se encontrara bajo los efectos del alcohol o las drogas al momento del hecho.

El propio periodista se refirió a la situación judicial tanto en la cuenta de Instagram Con lentes como los famosos como en el programa ¡Hay que decirlo! de Canal 13, donde le restó dramatismo a la presentación de la querella.

"El tema de la querella es entendible, es parte del proceso para que los seguros paguen más rápido; estaba dentro de las posibilidades", sostuvo el animador, añadiendo que "no es grato verse involucrado en una situación así. Nadie sale de su casa queriendo hacerle daño a una persona".

Respecto del avance de la investigación y las eventuales responsabilidades por el accidente, Neme aclaró que "hay un proceso judicial que está abierto, yo ni siquiera he sido formalizado (...). Las responsabilidades evidentemente las vamos a conocer una vez que se termine la investigación".

En cuanto al aspecto económico y las eventuales reparaciones, el rostro de Mega explicó que cuenta con un seguro de responsabilidad civil adicional y de amplia cobertura.

"Yo pago un súper buen seguro por una suma súper alta (...) que cubre daños importantes, así que se está en el proceso de negociación", declaró a Canal 13.

El periodista también confirmó que las defensas de ambas partes ya se encuentran en contacto para abordar las indemnizaciones y reparaciones derivadas del accidente.

"Ellos nombraron un representante para que gestionara todo lo que son las indemnizaciones y las reparaciones (...). Mis abogados han estado hablando y negociando para cerrar este capítulo de la manera más justa y reparatoria posible", señaló.

Finalmente, Neme enfatizó que, más allá del proceso judicial, su principal preocupación está puesta en la situación del motociclista y en las consecuencias humanas del accidente.

"Aquí hay alguien que resultó físicamente más afectado que yo, que merece una reparación, por supuesto (...). Independiente de la investigación judicial, a mí me importa la parte más humana", remarcó.

(IMAGEN DE THE CLINIC)

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