No convenció al público: Benjamín Vicuña recibe duras críticas por su nuevo rol en TV

Benjamín Vicuña acaparó miradas en Argentina durante los últimos días tras debutar como animador del programa de concursos “The Balls”, emitido por ElTrece. La señal apostó fuerte por el actor chileno para reemplazar a Guido Kaczka, uno de los animadores y rostro histórico del formato.

Sin embargo, el estreno no habría estado a la altura de las expectativas. De acuerdo con distintos espacios de espectáculos, los números de audiencia no acompañaron el debut del chileno, lo que rápidamente lo convirtió en blanco de críticas.

Los cuestionamientos más duros surgieron en el programa de farándula “El Run Run”, donde su animador, Fernando Piaggio, fue categórico al evaluar su desempeño. “Lo meten a hacer este formato, exponen la figura, y no pegó”, señalaron, agregando que Vicuña incluso habría grabado más de 40 episodios antes de la emisión regular del programa.

A estas críticas se sumó el portal “Con lentes como los famosos”. Según explicaron, “el programa de concursos debutó con números muy por debajo de lo esperado”, pese a la intensa campaña promocional y al peso mediático del nombre de Benjamín Vicuña.

El panorama habría generado inquietud al interior del canal, ya que, según el mismo sitio, la producción decidió implementar cambios a partir de la próxima semana con el objetivo de levantar la audiencia y revertir el negativo arranque del programa.

