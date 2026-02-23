NMIXX previo a su debut en el Festival de Viña: "Es un sueño poder estar acá"

El grupo de Kpop NMIXX participó de la conferencia de prensa previo a su debut, de este martes, en el Festival de Viña del Mar 2026.

Las cantantes dijeron tener "claro qué es el Monstruo, sabemos que así se llama al público. Estamos súper ansiosas de poder sentir la energía del Monstruo y el año pasado sí lo sentimos viendo el festival, pero de verdad es su sueño estar acá".

El grupo asistió como público el año pasado y pudieron ver la presentación de Myrim Hernández. Las integrantes dijo que les "conmovió mucho, aprendimos mucho de ella, así que cantaremos y bailaremos con todo”.

“Ahora que nosotras lo podemos sentir como artistas, queremos que todos juntos, el monstruo y nosotros, podamos disfrutar del show", expresaron.

Una de las integrantes de NMIXX, Lily, sorprendió hablando en español. “Estamos preparando muchas canciones para Viña del Mar”, señaló.

"Estoy muy entusiasmada de aprender el idioma, tengo una profesora de español en Corea. Me falta mucho todavía pero espero que me vean con cariño", dijo.

