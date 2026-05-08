Nidyan Fabregat rompe el silencio: ''Él no es un maltratador y mucho menos con mi hija''

Tras semanas de incertidumbre y una alarmante transmisión en vivo que se volvió viral, la modelo española Nidyan Fabregat reapareció en sus redes sociales para poner paños fríos a la controversia que involucra a su pareja, Sebastián Ballesteros.

La polémica estalló cuando la exintegrante de Fiebre de Baile realizó un descargo público en Instagram, acusando presuntos maltratos y asegurando que estaba siendo desalojada junto a su hija de dos años. En aquel entonces, una visiblemente afectada Fabregat increpó a Ballesteros: «Te escondes para enviarle audios y mensajes a la otra… y ahora vienes a echarme de la casa con mi hija, sabiendo que no tengo a nadie».

Sin embargo, en su reciente declaración, la modelo desmintió categóricamente cualquier agresión física intencionada hacia la pequeña, explicando que la caída de la menor ocurrió en medio de una acalorada discusión de pareja.

«Nosotros estábamos peleando muy fuerte y ella se cruzó por medio de él y él no la vio, entonces ella se cayó de potito», detalló Fabregat, restándole gravedad a lo que inicialmente se interpretó como un episodio de violencia.

La modelo justificó su explosiva reacción inicial debido al estrés del momento: «Yo estaba peleando con él en ese minuto y ver a la nena, aunque se caiga de potito, me enfadé más todavía. Él nunca le hizo nada».

Pese a admitir que la convivencia atraviesa momentos críticos, Nidyan enfatizó que el vínculo entre su pareja y su hija es sólido y afectuoso. «Ellos dos tienen una conexión súper fuerte. La quiere mucho y ella a él también porque es el único hombre que conoce y para ella es como su papá», señaló.

Finalmente, la española reconoció la toxicidad de sus disputas verbales, pero fue enfática en limpiar la imagen de Ballesteros respecto al trato con la niña: «Nuestras peleas de grandes lamentablemente a veces… pucha, es heavy. Él no es un maltratador y mucho menos con mi hija».

Tras estas aclaraciones, la modelo optó por eliminar el registro de la transmisión original de su cuenta oficial, intentando cerrar este complejo capítulo mediático.

PURANOTICIA