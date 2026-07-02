Nidyan Fabregat responde con dureza a Daniela Aránguiz tras críticas por su segundo embarazo

El anuncio del segundo embarazo de Nidyan Fabregat generó un fuerte intercambio de declaraciones luego de que Daniela Aránguiz cuestionara públicamente la decisión de la modelo de volver a ser madre, considerando los episodios de violencia intrafamiliar y las dificultades económicas que ella misma denunció meses atrás respecto de su expareja.

La exchica reality había compartido su felicidad por la noticia a través de redes sociales, donde expresó que ''una bebé siempre es una bendición. Estoy feliz con mi pequeña. Tenemos su casita, está feliz y yo más. Ahora viene otra bendición''.

El tema fue abordado en el programa "Sígueme", de TV+, donde Daniela Aránguiz cuestionó duramente el embarazo de Fabregat.

''Encuentro que es súper inconsciente de parte de ella'', afirmó la panelista, recordando las transmisiones en vivo en las que la modelo denunciaba haber sido desalojada y mostraba las condiciones en las que vivía junto a su hija.

''Si tú no tienes conciencia para darle ni siquiera una cama decente a tu hija (...), ¿cómo no vas a poder tomarte una pastilla que te la regalan en un consultorio?'', criticó.

Posteriormente, endureció aún más sus palabras al señalar: ''Traer un hijo al mundo para traerlo a sufrir como mostró las imágenes de su hija, la encuentro una mujer totalmente irresponsable, que Dios me perdone''.

Las declaraciones de Aránguiz no tardaron en tener respuesta. A través de sus historias de Instagram, Nidyan Fabregat reaccionó con duros cuestionamientos dirigidos a la panelista.

''Decir que traigo a sufrir un bebé a este mundo es decretar algo que en un corazón tan negro como el tuyo no me extraña escucha'', escribió.

Luego agregó: ''Los únicos hijos que sufren en nuestra discusión son los tuyos que tienen un padre acusado de violación y una madre con los cuernos tan grandes que le cuesta conducir su Mercedes Benz''.

La controversia continuó escalando cuando la modelo revivió antiguas polémicas vinculadas a Daniela Aránguiz, acusándola de haber fingido un embarazo para evitar el término de una relación.

''Que no se te olvide tampoco que inventaste un embarazo para amarrar a un hombre (modus operandi tuyo), enviándole una ecografía falsa para que no te dejara, ESO me daría pena que mis hijos leyeran de mí'', lanzó la exchica reality, agregando además que los bienes de la panelista son ''gracias al Mago''.

Finalmente, Fabregat cerró su descargo con una advertencia dirigida a Aránguiz.

''No hable más Danielita porque sé 1 millón de cosas más y si me sigues apretando dejaré todos los códigos de lado y haré un festín contigo'', concluyó.

PURANOTICIA