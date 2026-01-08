Nicole Moreno sorprende con anillo de compromiso: no es lo que todos pensaban

Nicole Moreno encendió las alarmas y desató el caos digital tras subir a Instagram una historia que dejó a todos sus seguidores sorprendidos. Y se trató de un anillo de compromiso brillando en su mano. Bastó esa imagen para que su público empezara a sacar polémicas conclusiones.

Pero cuando el rumor ya estaba fuera de control, Luli salió a aclarar que no hay romance ni propuesta escondida detrás de la joya. La ex chica reality confesó que todo responde a una jugada personal que viene usando hace años para evitar situaciones incómodas cuando anda sola por el mundo.

"Cada vez que viajo sola utilizo este anillo, así no me jotean tanto y creen que ya soy una mujer comprometida. Este método lo ocupo cada vez que viajo sola, ya que me sorprende la cantidad de hombres que se acercan a mí. Y la verdad es que me carga... Bueno, depende de quién y de qué forma. Gracias a este anillo puedo estar más tranquila", confesó Moreno.

Y mientras las redes ardían con especulaciones amorosas, otro detalle no pasó desapercibido: además del famoso anillo, Luli luce una pulsera de resort todo incluido, dejando en evidencia que el supuesto “compromiso” coincidió con unos días de descanso y lujo en el Riu Palace Bávaro, en plena República Dominicana.

PURANOTICIA