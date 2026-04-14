Nicole Moreno rompe el silencio tras acusaciones de supuesta deuda: “Todo se verá en los medios legales que correspondan”

Nicole Moreno volvió a llamar la atención de sus seguidores al compartir una noticia que la mostró más que feliz. La deportista publicó un registro donde se ve el momento exacto en que recibe su nuevo vehículo, un Mercedes Benz.

“Emocionada”, expresó Nicole, donde informó que se trató de un autoregalo a su esfuerzo y trabajo.

Sin embargo, la celebración no tardó en generar ruido en redes sociales. En pocas horas, la influencer conocida como La Mami Aly apareció en sus plataformas para lanzar duras críticas contra Moreno por la millonaria compra, reabriendo además un supuesto conflicto pendiente relacionado con una deuda que, según ella, Luli tendría con su cuñada.

“Desembolsó no sé cuánta plata y no es capaz de pagarle a mi cuñada lo que le debe como hace 6 años por el auto que le pasaron y chocó (...) ¿Qué tan sinverguenza o cara de ... se puede ser?”, expresó la joven.

Lejos de dejar pasar las acusaciones, Nicole Moreno salió rápidamente a responder y fijó su postura sin rodeos a través de sus propios canales.

“Hola mi gente. Soy una mujer de principios. Lo único que diré es: No le debo nada a nadie. Todo lo demás se verá en los medios legales que correspondan. No por Instagram, televisión. etc. Cariños. Bonita semana a todos", sentenció Luli.

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