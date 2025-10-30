Nicole Moreno estalló con periodista tras polémica pregunta en el backstage de Fiebre de Baile: "Quiero que borren la entrevista"

La noche del martes estuvo más encendida que nunca en Fiebre de Baile. Nicole Moreno, más conocida como Luli, protagonizó un tenso momento frente a cámaras tras cruzarse con el periodista Francisco Ruiz de Gamboa, del programa Que te lo Digo.

El ambiente ya venía caldeado desde hace días. Todo comenzó cuando el comunicador fue duramente criticado —incluso por la actriz Magdalena Max-Neef— por grabar el emotivo llanto de Nicole la semana pasada, luego de que sufriera un percance con su vestuario durante su presentación.

Pero en el último capítulo del programa de baile, el cara a cara finalmente ocurrió. Mientras Luli respondía a la prensa en la alfombra roja, Ruiz de Gamboa apareció y la tensión creció.

La influencer y artista transformista Yoyi captó el momento exacto del intercambio, donde se ve a Nicole visiblemente molesta, lanzando más de una frase con tono de advertencia al periodista.

“Hey, please, o sea, 2025, Nicole Moreno, no estay hablando con la pendeja de antes, ¿por qué me vení a cagar ahora la onda? A hacer esas preguntas. Qué te haces el serio”.

Después, se escuchó a Nicole decir : “Voy a llamar a la producción porque no estoy para este show. Él me hace preguntas que no corresponden, quiero que borren la entrevista”, se le escucha decir a la físicoculturista.

Según relató Ruiz después, solo le había hecho tres preguntas “inocentes”: una sobre si su llanto se debió a un problema de vestuario (que ella negó tajantemente), otra sobre un supuesto cuestionamiento a su título de Mr. Olympia en Brasil, y una tercera —la que habría hecho estallar todo— sobre una orden de arresto pendiente por no presentarse a declarar en un caso de accidente de tránsito del año pasado.

Aunque el encontrón parecía ir directo al escándalo, finalmente ambos habrían aclarado las cosas. Ruiz le mostró a Luli Love las grabaciones completas de Que te lo Digo, demostrando que no había manipulado sus palabras. Aun así, el incómodo momento quedó registrado… y las redes no tardaron en explotar.

“No era para acceder a esta agresividad, yo estoy haciendo mi labor”, expresó el periodista tras el altercado.

