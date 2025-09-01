Nicole "Luli" Moreno se lanzó contra Pancha Merino: "Prefiero ser gorda que cornuda"

Antes del arranque oficial de "Fiebre de Baile", ya surgió la primera gran controversia. Nicole "Luli" Moreno, quien fue la primera figura confirmada para el estelar de Chilevisión, trajo de vuelta un antiguo conflicto con Pancha Merino y no dudó en lanzar comentarios sin censura.

La también fisicoculturista participó como invitada en el primer episodio de react de la nueva temporada, conducido por el humorista Claudio Michaux. Durante su aparición, revisaron su recordado y controversial show de aquadance, una presentación que en su momento generó fuertes cuestionamientos.

En aquel entonces, un comentario de Pancha Merino, quien tenía el rol de encargada del backstage, fue lo que desató la tensión.

"Lleva tres aquadances rotos", afirmaba Merino en un registro antiguo. Al ver nuevamente esas imágenes, Luli reaccionó sin filtros.

Bajo esta misma línea, Michaux le preguntó a Luli por qué creía que Merino le había dicho eso, por lo que Nicole respondió: "Esta mina (Merino) siempre me quiso tratar de gorda, está loca esta mina".

Pero eso no es todo, ya que Moreno le sacó en cara su reciente separación con Andrea Marocchino, debido a una supuesta infidelidad.

"Por eso la engañaron. Qué te importa si estoy gorda o no, era feliz. Prefiero ser gorda que cornuda", cerró la físicoculturista,

