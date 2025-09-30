Nicole Kidman y Keith Urban se separan tras 19 años de matrimonio: actriz habría intentado salvar la relación

La actriz australiana Nicole Kidman y el cantante country Keith Urban habrían decidido terminar su matrimonio luego de 19 años de relación, según reportó la revista US Weekly.

Aunque ninguno de los dos ha emitido declaraciones oficiales, pero la separación ya es un hecho, y hasta el momento, se desconocen las razones que llevaron al quiebre.

Tal como informó el medio TMZ, ambos han estado viviendo por separado "desde principios del verano", y actualmente Kidman se está haciendo cargo de sus hijas en común, Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14.

Además, la revista People aseguró que la reconocida actriz no quería que su relación con el cantante terminara, y que ella había "estado luchando por salvar el matrimonio", esto según fuentes cercanas a la pareja, quien decidió guardar su identidad.

La pareja se conoció en 2005 y formó una familia con dos hijos nacidos en 2008 y 2010. Durante años fueron una presencia constante en alfombras rojas, premiaciones y eventos ligados a la industria del cine y la música, consolidándose como una de las parejas más reconocidas del espectáculo internacional.

