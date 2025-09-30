Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Nicole Kidman y Keith Urban se separan tras 19 años de matrimonio: actriz habría intentado salvar la relación

Nicole Kidman y Keith Urban se separan tras 19 años de matrimonio: actriz habría intentado salvar la relación

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

Según medios estadounidenses, la pareja llevaba meses viviendo por separado. Mientras Kidman se encarga del cuidado de sus hijas, fuentes cercanas aseguran que la actriz no deseaba el quiebre

Nicole Kidman y Keith Urban se separan tras 19 años de matrimonio: actriz habría intentado salvar la relación
Martes 30 de septiembre de 2025 16:04
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

La actriz australiana Nicole Kidman y el cantante country Keith Urban habrían decidido terminar su matrimonio luego de 19 años de relación, según reportó la revista US Weekly.

Aunque ninguno de los dos ha emitido declaraciones oficiales, pero la separación ya es un hecho,  y hasta el momento, se desconocen las razones que llevaron al quiebre.

Tal como informó el medio TMZ, ambos han estado viviendo por separado "desde principios del verano", y actualmente Kidman se está haciendo cargo de sus hijas en común, Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14.

Además, la revista People aseguró que la reconocida actriz  no quería que su relación con el cantante  terminara, y que ella había "estado luchando por salvar el matrimonio", esto según fuentes cercanas a la pareja, quien decidió guardar su identidad.

La pareja se conoció en 2005 y formó una familia con dos hijos nacidos en 2008 y 2010. Durante años fueron una presencia constante en alfombras rojas, premiaciones y eventos ligados a la industria del cine y la música, consolidándose como una de las parejas más reconocidas del espectáculo internacional.

PURANOTICIA