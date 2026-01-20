Nicole Kidman en modo turista: estrella de Hollywood presume su paso por Chile y desata euforia en redes sociales

Nicole Kidman volvió a encender las redes sociales, pero esta vez con Chile como protagonista. La actriz ganadora del Oscar sorprendió a sus seguidores al recordar su paso por el extremo sur del país con una imagen que rápidamente se volvió tema de conversación.

Hace solo algunos días, la estrella de Hollywood fue vista recorriendo Punta Arenas, ciudad que eligió como punto de partida para unas exclusivas vacaciones rumbo a la Antártica y otros rincones de la Patagonia.

Ahora, la intérprete decidió inmortalizar su visita con una postal tomada nada menos que en la plaza Muñoz Gamero, también conocida como la plaza de Armas de la capital magallánica, donde aparece abrigada, con gorro y lentes de sol, como una turista más.

La publicación no pasó desapercibida y vino acompañada de una frase que desató orgullo nacional entre sus seguidores chilenos: "Amé haber explorado Chile". En pocas horas, la imagen superó los 65 mil “me gusta” y se llenó de mensajes cargados de humor y cariño local.

La fiebre por la visita de Kidman fue tal, que incluso figuras del espectáculo nacional se sumaron a la ola de reacciones. La actriz chilena Leonor Varela no se quedó fuera y comentó con emoción: "Y así no más, todo Chile emocionado".

