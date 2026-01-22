Nicole Kidman comparte inéditas imágenes de su viaje por Chile y la Antártida

El extremo sur del planeta fue el escenario elegido por Nicole Kidman para una escapada que no pasó desapercibida. La actriz australiana sorprendió a sus seguidores al compartir nuevas imágenes de su reciente travesía por Chile y la Antártida.

La intérprete, de 58 años, llegó la semana pasada a la Región de Magallanes y la Antártida, una visita que inicialmente fue reportada por habitantes de la zona a través de fotografías y registros difundidos en redes sociales. Posteriormente, fue la propia actriz quien confirmó su presencia en Punta Arenas, donde incluso se dejó ver recorriendo la plaza principal de la ciudad.

Ahora, Kidman volvió a llamar la atención al publicar un nuevo set de imágenes inéditas de su paso por el llamado “continente blanco”. En la publicación, la actriz agradeció la experiencia vivida junto a la compañía de cruceros Silversea, escribiendo: “¡Gracias @SilverSea por llevarme a mi séptimo continente! Una aventura única con familia y amigos”.

Las postales muestran paisajes australes marcados por glaciares, pingüinos y excursiones en kayak, retratando algunos de los rincones más remotos del planeta. Las imágenes no tardaron en generar reacciones, recibiendo decenas de mensajes de seguidores y fanáticos chilenos que celebraron la visita de la actriz al fin del mundo.

