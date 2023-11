Nicole Block se descompensó y terminó desmayada en intensa competencia de “Tierra Brava”

La noche de este domingo se vivió el ingreso de la actriz Nicole Block al reality de Canal 13 “Tierra Brava”, donde protagonizó un preocupante episodio al incorporarse al equipo liderado por Luis Mateucci.

Lo anterior, ya que al enfrentarse en una compleja prueba que incluía equilibrio, agua, punta y codo, puntería, fuerza y resistencia, la interprete de teleseries como “El camionero” y “Tranquilo papá”, colapsó.

“Soy hijita de papá, mi papá me da mesada, me tiene como una reina. Pero yo he vivido en casa okupa, con agua fría, sin ventanas, en el suelo, entonces soy a prueba de todo”, expuso la nueva integrante en conversación con Karla Constant al integrarse al encierro, donde añadió que “vengo a ganar, y todo vale”.

Lamentablemente, en su primera competencia de grupos, Nicole al poco tiempo decayó, se descompensó y terminó desmayada en brazos de Chama. “Pensé que iba a ser más sencillo, pero no lo fue. No di la talla lamentablemente, no me dio para más”, reconoció la actriz una vez concluida la prueba.

“La falla es mía. Ella me pidió hacer la parte de la piscina, claramente nos equivocamos, fue equivocación mía también. Sería malo de nuestra parte echarle la culpa”, reconoció Luis Mateucci, quien es el líder del equipo Rojo.

