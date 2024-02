Nico Solabarrieta cuenta cual fue el consejo que lo motivó a entrar a “Tierra Brava”

El participante del reality “Tierra Brava” y exfutbolista, Nicolás Solabarrieta, reveló cual fue el consejo que le dieron, que lo motivó a ingresar al encierro en Perú.

En el último episodio del podcast de Eva Gómez, el joven aseguró que hace un año atrás su vida era muy distinta, ya que había colgado los botines del fútbol, y se encontraba haciendo una pasantía en un banco de Dubai, Emiratos Árabes.

Fue ahí cuando recibió un WhatsApp con la propuesta de Canal 13, la cual rechazó en primera instancia. Pero al pasar los días, se dio cuenta de que este trabajado, no era lo suyo, por lo que jefe le habló.

"Un día se me acercó el jefe de oficina, y me dijo: ‘¿Quién eres? ¿De a dónde vienes? (...) me dice, ‘te doy un consejo, ándate. Yo soy muy bueno en lo que hago, por eso estoy acá, pero si tuviese la posibilidad de volver en el tiempo, nunca me hubiese metido a este trabajo’”, comentó Solabarrieta.

Solabarrieta contó que los trabajadores con contrato tenían una jornada que empezaba a las 7 de la mañana y salían a las 3 de la mañana del día siguiente. “No tienen vida, se gana un montón, plata estratosférica, pero para mí no es vida. Yo prefiero ganar 10 veces menos, pero tener la posibilidad de tomar una cerveza con mis amigos”, afirmó.

Tras eso, pensó en la idea de ingresar a “Tierra Brava”: “Ese fue el punto de quiebre, y dije ‘quizás no es tan malo’. Empezamos con las conversaciones de nuevo, y dije que estaba dispuesto a entrar", aseveró.



