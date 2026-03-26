Nicky Jam confirma regreso a Chile con doble show y nueva etapa musical

El regreso de Nicky Jam a Chile ya es un hecho. El artista confirmó que volverá a pisar suelo nacional a fines de 2026 con dos conciertos que prometen encender a sus fanáticos, en medio de una nueva etapa musical que busca reconectarlo con el público.

El anuncio no es casual: llega justo tras el lanzamiento de su disco Bohemio, trabajo con el que pretende marcar un nuevo ciclo en su carrera. Y si hay un país clave en su historia, ese es Chile. Así lo dejó claro el propio reggaetonero, apelando directo a la emoción de sus seguidores: "Chile para mí no es un país más, es el lugar donde siempre me he sentido como en casa. Ustedes saben que mi historia es de caídas y levantadas, y el público chileno nunca me soltó la mano".

La gira tendrá dos paradas que no pasan desapercibidas. Primero, el 4 de diciembre, el cantante se presentará en el Movistar Arena, uno de los escenarios más importantes del país. Luego, al día siguiente, el 5 de diciembre, hará lo propio en el Gran Arena Monticello, apostando por un formato más cercano pero igual de potente.

Las entradas comenzarán a venderse desde el 31 de marzo a través de Puntoticket para Santiago y Ticketmaster para Monticello, en lo que promete ser una verdadera carrera por asegurar un lugar.

Con nuevo disco, discurso emocional y una deuda de cariño con el público chileno, Nicky Jam vuelve a la carga y todo indica que quiere recuperar su trono a punta de hits y nostalgia.

PURANOTICIA