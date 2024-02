Nicki Nicole se emociona en el escenario tras hablar sobre infidelidad de Peso Pluma

Los últimos días de la cantante argentina Nicki Nicole no han sido los más fáciles, tras revelarse que su pareja, el artista urbano Hassan Emilio Kabande, más conocido como Peso Pluma, le había sido infiel.

Durante un concierto en Guatemala, la argentina no pudo disimular su pena y después de empezar el recital, se dirigió al público para entregar unas palabras: "Es muy importante para mí que estén acá esta noche, saben que más allá de que seamos artistas y tengamos que trabajar, también somos personas y sentimos muchas cosas", expresó.

“Es un gran honor para mí la verdad, y sé que se lo merecen, tengo que dar el show que se merecen y eso va a suceder, así que gracias de verdad, de corazón y vamos a seguir”, dijo visiblemente emocionada.

Cabe recordar que el artista urbano fue captado con la influencer Sonia Sahar, el mismo día que se estaba realizando el evento deportivo del “Super Bowl” en Las Vegas, Estados Unidos. La mujer reconoció que si bien sabía quien era Peso Pluma, no estaba enterada de su relación con Nicki Nicole, puesto que ella no habla español. Por otra parte, la argentina anunció que terminó con el mexicano, y este último, todavía no se ha pronunciado.

(Imagen: El universal)

