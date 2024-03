Nicki Nicole rompió el silencio tras el bullado quiebre sentimental con Peso Pluma

A más de un mes de su público quiebre sentimental con Peso Pluma, la argentina Nicki Nicole rompió el silencio respecto a lo que fue esta bullada decisión.

Cabe recordar que el fin de este romance fue el 13 de febrero luego que el mexicano fuera visto con otra mujer en Las Vegas, con la cual caminaba de la mano.

Tras ello, la trasandina señaló mediante un comunicado que "el respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida".

"Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy", continuó señalando en aquella oportunidad la cantante argentina.

Además, sostuvo que "con mucho dolor, sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que me están haciendo llegar".

Estas fueron las últimas palabras que Nicki Nicole dijo sobre su quiebre con Peso Pluma. Eso, hasta ahora, donde en entrevista con Billboard se refirió nuevamente.

"Sentí que fue todo bastante expuesto y que, desde mi parte, también tenía que decir lo que sentía y lo que me pasaba. Me gustaron los mensajes que recibí de muchas mujeres, mucho apoyo y mucho cariño", dijo.

Además, planteó que "es algo que es un poco difícil cuando se te mezcla lo privado con la exposición, porque sale mucha gente a decir ‘ah, bueno. Ahora van a hacer esto’. Como que salen a opinar y es difícil".

"Entonces yo dije 'ok, esto está pasando, está en mí decir algo o no decirlo', pero siento que lo tengo que decir y también va de la mano con lo que soy. Yo canto lo que vivo y digo lo que siento. Y si no fuera así, no estaría siendo yo al 100%", continuó.

Por último, la intérprete de «X Eso BB» expuso que "en este momento siento que hay muchas cosas que me están sucediendo personalmente y quiero plasmarlas en la música... hay mucha inspiración".

PURANOTICIA