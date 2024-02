Nicki Nicole rompe el silencio tras infidelidad de Peso Pluma: “Lo que se ama, se respeta”

La cantante argentina Nicki Nicole rompió el silencio, tras la viralización del video donde se puede ver al cantante Peso Pluma de la mano, con otra mujer, en el estadio donde se jugó la final del Super Bowl en Las Vegas, Estados Unidos.

A través de su cuenta de instagram, y utilizando sus historias, la artista empezó reflexionando: "El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy.”, expresó.

Por otra parte, la argentina no solo confirmó que el mexicano la engañó, además dijo: “Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar. Nicki.”

Cabe mencionar que hasta el cierre de esta nota, Peso Pluma no ha hecho declaración alguna, y no se ha confirmado la identidad de la mujer, que le sirvió de compañía durante el evento deportivo.

(Imagen:@nicki.nicole)

