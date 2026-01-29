Nicki Minaj se declara la “fan número uno” de Donald Trump y desata polémica

Nicki Minaj volvió a estar en el centro de la controversia tras participar en la ''Trump Accounts Summit'', evento encabezado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde la artista se autodenominó su “fan número uno” y expresó un firme apoyo a su gestión.

Durante la jornada, difundida por la Casa Blanca en redes sociales, la rapera de 43 años apareció tomada de la mano del mandatario, luciendo un abrigo blanco de piel, mientras Trump la saludaba con un beso en la cabeza. En su discurso, Minaj aseguró que las críticas no la harán cambiar de postura. “El odio no me afecta, al contrario, me motiva a apoyarlo más”, afirmó ante el aplauso del público.

La cantante también señaló que Trump estaría siendo “intimidado y difamado”, llamando a sus seguidores a mantenerse firmes a su lado. “Las campañas de desprestigio no van a funcionar. Tiene mucha fuerza detrás y Dios lo protege”, expresó.

En el evento, Minaj destacó su respaldo a las llamadas Cuentas Trump, un programa económico que contempla la creación de cuentas de inversión para niños nacidos entre 2025 y 2028. Días antes, la artista ya había manifestado su entusiasmo por la iniciativa en redes sociales y anunció que realizaría aportes económicos para beneficiar a sus seguidores, sin detallar el mecanismo.

Las declaraciones y apariciones públicas de la intérprete de Starships provocaron una ola de reacciones. Tras su participación en el AmericaFest de Turning Point USA, Minaj desactivó temporalmente su cuenta de Instagram, en medio de críticas por sus posturas políticas y comentarios recientes, aunque su perfil en X permanece activo.

